Müslüman aleminde birlik beraberlik sembolü olan Cuma gününün gelişiyle birlikte Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de Cuma saatlerini araştırıyor. Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecek kişiler için "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 20 Ocak il il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı vakitleri...