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İl il Cuma namazı saatleri, 18 Ağustos Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cuma namazı farzdan önce 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak eda ede ediliyor. Camilere akın eden binlerce Müslüman başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte Diyanet ile 18 Ağustos 2023 il il Cuma namazı saatleri vakti...