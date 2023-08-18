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        Haberler Gündem CUMA SAATLERİ 18 Ağustos 2023 | Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saati vakti ne zaman?

        Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saatleri, Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde camilere akın edecekler tarafından araştırılıyor. Manevi huzurun hakim olduğu bu günü ibadetle geçirmek isteyenler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saati vaktini araştırıyor. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 18 Ağustos Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 09:14
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        İl il Cuma namazı saatleri, 18 Ağustos Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cuma namazı farzdan önce 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak eda ede ediliyor. Camilere akın eden binlerce Müslüman başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte Diyanet ile 18 Ağustos 2023 il il Cuma namazı saatleri vakti...

        2

        18 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 18 Ağustos Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        3

        18 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 18 Ağustos Cuma namazı saat 12:58'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        4

        18 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 18 Ağustos Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        5

        18 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 18 Ağustos Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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