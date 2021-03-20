Kafeler bugün açık mı? Yerinde normalleşme kararıyla birlikte çok yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kafe ve restoranlar hizmet verdi. Peki, 20 Mart Cumartesi günü yani bugün kafeler açık mı? Yüksek riskli iller arasına bulunan İstanbul'da kafeler kapanacak mı? İşte, merak edilen soruların cevabı...

KAFELER BUGÜN AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Buna göre bugün İstanbul ve Ankara'da saat 19.00'a kadar kafeler hizmet verecek.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

Yasaklar 1 Mart'ta yayınlanan risk haritası dikkate alınarak uygulanıyor. 1 Mart'ta yayınlanan risk haritasına göre illerin kategorize edilmiş hali şu şekilde:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.