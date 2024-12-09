'Cumartesi Sürprizi'ne 'En İyi Magazin Programı Ödülü'

Geçtiğimiz gün düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, SHOW TV'nin sevilen programı 'Cumartesi Sürprizi', 'En İyi Magazin Programı Ödülü'ne layık görüldü.

Programın sunucusu olan Hande Uluğ, duygularını "Bugün bu ödülü almak inanılmaz tarifsiz bir his, çünkü hayalini kurduğun işi yapmak ve bu işin takdir edilmesi gerçekten büyük bir onur. Benim için burada olduğum için çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.