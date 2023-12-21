Son zamanlarda bazı televizyon kanallarında ve sosyal medya mecralarında Müvekkil Mehmet UÇUM’un kamu görevinin yanı sıra; avukatlık yaptığı, dosya takip ettiği ya da ettirdiği, yargılama süreçlerine dahil olduğu, duruşmalara girdiği yönünde asılsız iddialarda bulunulduğu görülmüştür. Müvekkilin 2015 yılı Haziran ayından itibaren avukatlık yapmadığına ilişkin daha önce açıklama yapılmasına rağmen bu yalanlarda ısrar edilmesi maksatlıdır.

Hukuken ve vicdanen izah edilecek bir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunulması nedeniyle işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere Müvekkil Mehmet UÇUM 2015 yılında 25. Dönem Kars Milletvekilliği yapmıştır. 2015 yılı Aralık ayından itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 2018 yılı Kasım ayından bu yana ise Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevlerini ifa etmektedir.

Müvekkil Mehmet UÇUM, milletvekili seçildikten sonra örnek teşkil edecek şekilde Avukatlık Kanunu’na ve meslek ilkelerine uygun olarak üyesi olduğu Baro’ya avukatlık yapmayacağına ilişkin dilekçe vermiştir. Ayrıca görev yaptığı dosyalara çekilme dilekçelerini sunmuştur. Avukatlık bürosunun vergi kaydını kapatmıştır. Zaman zaman kendisine sehven gelen tebligatları, kamu görevi sebebiyle ve avukatlık yapmadığı için iade etmiştir. Müvekkil kamu görevinin gereklerine uygun şekilde ve özenle hareket etmiştir. Aynı şekilde davranmaya da devam etmektedir. Özetle; Müvekkil hiçbir suretle avukatlık yapmadığı gibi herhangi bir dava dosyasına herhangi bir sıfatla müdahil olması da söz konusu değildir.

Yine bir televizyon kanalında zikredilen bir davadaki durum ise, Müvekkilin kamu görevinden önce avukatlık döneminde çıkarılmış ortak bir vekaletnamede sadece isminin geçmesinden ibarettir. Müvekkilin anılan dava ve bağlantılı davalarda; herhangi bir avukatlık faaliyeti yoktur. Davanın taraflarıyla hiçbir sıfatla ilişkisi hatta tanışıklığı bile söz konusu değildir. Dava dosyalarında yapmış olduğu herhangi bir işlem ve bir duruşmaya girmişliği de yoktur. Öte yandan bu dava dosyaları içerisinde yer alan ve Müvekkilin isminin olduğu müşterek vekaletnamelerin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğinden bunların hukuken bir geçerliliği de bulunmamaktadır. Yani yapılan haber tarihi itibariyle müşterek vekaletnamelerin bir hükmü kalmamıştır. Müvekkilin kamu görevinden önceki dönemlerde çıkartılan müşterek vekaletnamelerdeki ismi sebebiyle bazı dava dosyalarında Uyap kaydının bulunması, Müvekkili o dosyalarda vekil kılmaya yeterli değildir. Müvekkilin avukatlık yapması için ilgili dosyada fiilen işlem yapması gerekir. Müvekkilin sadece Uyap kaydı olduğuna işaret edilerek kamu görevine rağmen avukatlık yaptığı iddiasında bulunmak; haksız algı yaratmak ve itibarsızlaştırmak amacı taşımaktadır. Ayrıca bu iddia hukuka aykırıdır ve açık bir yalandır.

Müvekkilin 2015 Haziran ayından beri avukatlık yapmadığı, basit bir araştırmayla kolaylıkla tespit edilebilecek bir durumdur. Hal böyleyken doğrudan Müvekkilin onur ve saygınlığını hedef alan, toplumun bir kesiminde ve özellikle yalın okuyucuda kuşku ve itham doğuracak ifade, niteleme ve içeriklere yer verilmesi açık bir kötü niyettir. Bu içeriklerin habercilikle ve haberle bir ilgisi yoktur. Bu kötü niyetli davranışın planlı ve maksatlı bir şekilde zaman zaman gündeme getirilmesi Müvekkilin ne denli haksız bir saldırıya maruz kaldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Müvekkil Mehmet UÇUM’un onur ve saygınlığını hedef alan, objektiflikten ayrılıp haber sınırını aşan, genişletici ve maddi gerçeğe aykırı yorumlarda bulunan, onur kırıcı sözler içeren, kamu yararı amacının yerine, sansasyon yaratma, küçük düşürme gibi öznel amaçların öne çıktığı, bu nedenle de hukuka aykırı hale gelen haber ve içerikler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafımızca ciddiyetle takip edilecektir.

Sonuç olarak, Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin cezai ve hukuki her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Mehmet UÇUM

Vekili

Av. Uğur Kızılca, Av. Zeynep Yıldırım