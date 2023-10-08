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        Haberler Gündem Politika Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:31
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        Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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