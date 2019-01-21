MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın Çeşme ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği MHP'li Sema Aydın'ın, ailevi gerekçelerle adaylıktan çekilmesinin ardından yeni adaylarının turizmci Mustafa Cenger olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu, kendilerinin de bunu makul karşılayarak anlayış gösterdiklerini ardından yeni adaylarını belirlemek için çalışmalar yapmaya başladıklarını ifade etti.

Cenger'in geçen hafta partilerine üye olduğunu belirten Şahin, "Bugün görüşmeleri tamamladık ve adayımız olarak Mustafa Bey'i açıkladık. 2014 yılında AK Parti'nin Çeşme Belediye Başkan Adayı olan Cenger, vatandaşların çok sevdiği bir isim." dedi.

"HALK İSTEDİ, BENDE ADAY OLDUM"

Mustafa Cenger de Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan Adayı olduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Çeşme'nin gelişmesi için mutlaka AK Parti ve MHP'nin elinin değmesi gerektiğini vurgulayan Cenger, şunları kaydetti:

"Halk istedi, bende aday oldum. Tekrar aday olmam gerektiği söylenince düşünmeden tereddütsüz kabul ettim. Bana karşı Çeşme halkının ilgisi hiç değişmedi. Hedefimiz kazanmak, bu defa vatandaşların Çeşme'de Cumhur İttifakı'na şans vereceğine inanıyorum."

Cenger, MHP Çeşme İlçe Başkanlığına bugün giderek, belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu, iki saat önce isminin MHP Genel Merkezi tarafından belediye başkan adayı olarak açıklandığını sözlerine ekledi.