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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyon Başkanı ile başta göç ve Suriye meselesini ele almak için Brüksel'e gidiyor.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sayfası tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle, bugün (9 Mart),Brüksel’e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.



İdlip özelinde Suriye’deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.



Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabulleri de planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.