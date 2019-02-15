Programdaki konuşmasına Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu ve yönetimine teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “serhat şehirlerimizin değerli evlatlarını bu büyük sofrada bir araya getirdiler. Yani bugün Etimesgut’ta Cumhur İttifakı vücut bulmuş oldu. Burada daha dün dedelerimizin olduğu gibi, yıllar evvel serhat boylarında Kars'ta Ardahan'da Iğdır'da yaşayan Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni hep beraber, o günkü tabirle ‘Moskof’ zulmüne nasıl karşı çıktılarsa, bugün de siyasetle, ekonomiyle, terör örgütleriyle üzerimize gelen ‘Haçlı’ zulmüne karşı siyaseten karşı çıkmak için bir aradasınız. Sizi kutluyor ve tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bizim Kars, Ardahan, Iğdır insanı doğduğu yere de çok kıymet verir, doyduğu yere de çok kıymet verir. Ankara bizim için çok kıymetli. Anamın dediği gibi, burası payitahttır. Atalarımız doğduğu toprakları Allah'ın izniyle dün nasıl ‘Moskof’a teslim etmediyse, o topraklar için cephelerde karını ve canını verdiyse, bugün de inşallah siz 31 Mart'ta sandıklarda siyaseten ‘Haçlı İttifakı’na ve terör örgütlerinin desteklediği oluşumlara ‘payitaht’ı teslim etmeyeceğiniz kanaatini taşıyorum.”

“Bizim yaş grubumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki Bey’i de diğer adayı da çok iyi tanır. Bizim eski arkadaşlar her iki adaydan bahsederken diyorlar ki; ‘Beypazarı eski Belediye Başkanı arkadaşımıza oy vermemek için 20 tane nedenimiz var; ama Özhaseki ‘ye oy vermek için onun iki katı nedenimiz var. Öte yandan Enver Başkan’ın Etimesgut için yaptıkları ortada. Vicdan sahibi herkesin onu desteklemesi gerekmez mi? Değerli hemşehrileri sadece Ankara’da değil Türkiye’nin her yerinde bulunan eşi dostu arayıp Cumhur İttifakı’nın başarısı için çalışmanızı istiyorum.”Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ise 31 Mart seçimlerine değinirken vatandaşların oylarını işinin ehli olan kişilere vermesi gerektiğinin altını çizerek “şimdiden seçimlerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl Ankara'yı, Sincan'ı, Etimesgut’u kimin ve hangi kadroların yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Belki bir dakika oy vereceğiz, ama 5 yıl boyunca verdiğimiz oyun sonuçlarına hep beraber katlanacağız. İşinin ehli olmayan yöneticilere oy verdiğimizde ve bu yöneticiler seçildiklerinde verdiğimiz oydan dolayı memnuniyetiniz artacak ama ehil olmayanlar, yaşadığımız diyarda faydadan daha çok zarar verenler yönetmeyi ve hizmet etmeyi beceremediklerinde hep beraber üzüleceğiz. O nedenle biz seçimlerin sonuçlarını kendi vicdan terazilerimizde aldığımız kararlarla belirleyeceğiz” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart’taki seçimleri üstüne basa basa “beka seçimleri” olarak nitelendirdiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım "bekamıza kastedenler bu seçim için ellerini ovuşturarak bekliyorlar. 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi zapt etmeye kalkışmaları daha bitmiş değil. Herkes hesabını yapıyor, bu seçimin sonucuna göre de vaziyet alacaklar. Bununla birlikte güneyimizde 700 kilometrelik sınırda hendekler ve tüneller açılmış. Bu tünellerin karşı tarafında da Amerika'nın YPG- PKK'ya verdiği tanklar ve toplar var. Namluları Türkiye'ye çevrilmiş. Bunlar da bu seçimin sonuçlarına göre vaziyet alacaklar “diye konuştu.Program plaket takdimleri, folklor ekibinin yöresel dans gösterileri, yemek ikramı ve âşık atışmaları ile sona erdi.