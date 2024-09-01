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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM'nin iptal kararına yönelik açıklama

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM'nin iptal kararına yönelik açıklama

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yönelik X hesabından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 18:46 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:46
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        Uçum'dan AYM'nin iptal kararına yönelik açıklama
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, “Bilgilendirme” başlığıyla yaptığı açıklamada:

        “Anayasa Mahkemesi 11.10.2023 tarihinde E.2018/120 sayılı dosyada 3 sayılı Üst Kademe Yöneticilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki bazı hükümleri iptal etti.

        İptal kararının yürürlüğe girmesi için 9 ay süre verildi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 1 Eylül 2024 günü yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce düzenleme yapıldı.” ifadelerini kullandı.

        AYM'NİN İPTAL KARARININ GEREKÇELERİ VE İPTAL KARARININ UYGULAMADAKİ SONUÇLARI

        AYM’nin iptal kararının gerekçelerini ve iptal kararının uygulamadaki sonuçlarını aktaran Uçum:

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        “1-) AYM ‘(II) Sayılı Cetvelde de sayılanlar arasında üst kademe kamu yöneticilerinin bulunduğunu ve bunların atanmasında tek yetkilinin Cumhurbaşkanı olduğunu, bu yetkinin başka makamın önerisine tabi tutulamayacağını’ belirterek, (II) Sayılı Cetvelde sayılan genel müdür yardımcısı gibi daha alt görevlerde var olan bakanlık teklifini iptal etti. Bu nedenle anılan görevler için ‘Cumhurbaşkanı’nın doğrudan atamasına’ yönelik değişiklik yapıldı.

        2-) Diğer konu KİT’lerdeki 1. Hukuk Müşavirlerinin yürürlükteki 399 Sayılı KHK ile yönetim kurulu kararıyla atanmasına ilişkin hükmün olması sebebiyle Anayasada yer alan ‘kanununda düzenleme olan durumlarda kararnameyle norm konamaz’ kuralından dolayı bu konuda Cumhurbaşkanının atama yetkisinin iptaliydi. Bu iptal sebebiyle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanın bu konudaki atama yetkisi kaldırıldı.

        3-) Yine AYM “Spor Müşavirlerinin atanmasına ilişkin hükümlerin 3289 Sayılı Kanunda yer alması nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu alan düzenlenemez” dedi. Bu nedenle spor müşavirleri 3 sayılı Kararnameden çıkarıldı. Ancak anılan kanunun 30’uncu maddesine göre spor müşavirleri bakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atandığı için bu değişiklikle yetkide herhangi bir fark doğmadı. Atama yetkisi kanuna dayalı olarak devam ediyor.

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        4-) Bir de kamu görevlisi olmayan üst kademe yöneticilerinin görevden ayrılmasında tazminat ödenmesine dair hüküm 375 sayılı KHK‘da aynı düzenleme bulunduğu ve şu ana kadar uygulaması da olmadığı için yürürlükten kaldırıldı.” İfadelerini kullandı.

        “KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİREN HABERLER ASILSIZDIR”

        Sonuç bölümünde kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini dile getiren Uçum şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sebebiyle:

        Cumhurbaşkanının KİT’lerdeki birinci hukuk müşavirlerini atama yetkisi kaldırıldı.

        Bakanlık teklifinin iptaliyle bağlantılı pozisyonlar için Cumhurbaşkanına onay değil doğrudan atama yetkisi verildi.

        Spor müşavirlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atama yetkisinin dayanağı, kararname yerine kanun oldu.

        Görüldüğü üzere bazı çevrelerin bilgisizce veya kötü niyetle kamuoyunu yanlış bilgilendiren ya da aldatmaya dönük haberleri tamamen asılsızdır.”

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