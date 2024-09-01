Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM'nin iptal kararına yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, “Bilgilendirme” başlığıyla yaptığı açıklamada:

“Anayasa Mahkemesi 11.10.2023 tarihinde E.2018/120 sayılı dosyada 3 sayılı Üst Kademe Yöneticilerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki bazı hükümleri iptal etti.

İptal kararının yürürlüğe girmesi için 9 ay süre verildi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 1 Eylül 2024 günü yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce düzenleme yapıldı.” ifadelerini kullandı.

AYM’nin iptal kararının gerekçelerini ve iptal kararının uygulamadaki sonuçlarını aktaran Uçum:

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“1-) AYM ‘(II) Sayılı Cetvelde de sayılanlar arasında üst kademe kamu yöneticilerinin bulunduğunu ve bunların atanmasında tek yetkilinin Cumhurbaşkanı olduğunu, bu yetkinin başka makamın önerisine tabi tutulamayacağını’ belirterek, (II) Sayılı Cetvelde sayılan genel müdür yardımcısı gibi daha alt görevlerde var olan bakanlık teklifini iptal etti. Bu nedenle anılan görevler için ‘Cumhurbaşkanı’nın doğrudan atamasına’ yönelik değişiklik yapıldı.

2-) Diğer konu KİT’lerdeki 1. Hukuk Müşavirlerinin yürürlükteki 399 Sayılı KHK ile yönetim kurulu kararıyla atanmasına ilişkin hükmün olması sebebiyle Anayasada yer alan ‘kanununda düzenleme olan durumlarda kararnameyle norm konamaz’ kuralından dolayı bu konuda Cumhurbaşkanının atama yetkisinin iptaliydi. Bu iptal sebebiyle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanın bu konudaki atama yetkisi kaldırıldı.