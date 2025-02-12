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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Levent Arkan hakkında yeni suç duyurusu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Levent Arkan hakkında yeni suç duyurusu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 56 gün tutuklanan reklamcı Levent Arkan hakkında bu kez kamu görevlilerine hakarette bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:30
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        Levent Arkan'a yeni suç duyurusu
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        Alınan bilgiye göre, C.Ö. İsimli kişi, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Levent Arkan hakkında, kamu görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle bir suç duyurusunda daha bulunduğu öne sürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç duyurusu üzerine Levent Arkan hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

        Levent Arkan'ın İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde daha önce kamu görevlisine hakaretten aldığı 14 aylık hapis cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişti.

        Levent Arkan, Bodrum Belediyesi ile ilgili de daha önce sosyal medya hesaplarında yolsuzluk ve beceriksizlik iddialarında bulunmuş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci reklamcıya meclis toplantılarında sert karşılık vermişti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eski danışmanı ve Bodrum Tanıtma Vakfının eski reklam koordinatörü Levent Arkan'ın daha önce İzmir'de bir kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 1 ay ertelenmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 56 gün tutuklu kaldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret davasının ise sürdüğü öğrenildi.

        Levent Arkan'a, sosyal medyada paylaşılan bir kayıtta, belediye başkanı adayı Aydın Ayaydın'a yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle şikayet üzerine dava açılmıştı.

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