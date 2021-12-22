Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti
ABONE OL

Memur sendikalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür ziyareti'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacağı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci' bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Sn Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Sn Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacaktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 2022 yılında işçi ve memur ne kadar vergi ödeyecek?
SOSYAL GÜVENLİK Ücret vergisinde yeni dönem
Son dakika asgari ücret: Vergi istisnasının faturası belli oldu
SOSYAL GÜVENLİK Toplam maliyet 31 milyar TL
Asgari ücrette vergi kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette vergi kanun teklifi mecliste
İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu
SOSYAL GÜVENLİK İŞKUR'dan kasımda 121 bin kişiye iş
Son dakika: AGİ ve 2022 emekli maaş zammı açıklaması
SOSYAL GÜVENLİK Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli maaşı açıklaması
AGİ 2022 ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır? AGİ tablosu
SOSYAL GÜVENLİK AGİ nasıl hesaplanır?
Son dakika: Düşük primle askerlik ve doğum borçlanması için son şans!
SOSYAL GÜVENLİK Düşük primle borçlanma için son 13 gün
2022 BAĞKUR zammı: BAĞKUR emekli zammı ne kadar olacak?
SOSYAL GÜVENLİK 2022 BAĞKUR emekli zammı ne kadar?
2022 SSK zammı: 2022 SSK emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
SOSYAL GÜVENLİK 2022 SSK emekli zammı ne kadar?
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak
SOSYAL GÜVENLİK Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.