Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yuvarlak masa toplantısı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı
Giriş: 23.09.2024 - 01:42 Güncelleme: 23.09.2024 - 01:42
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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