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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çay fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle açılan 2021 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girerek çay toplamaya başladı. Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Tam kapanma döneminde bahçe temizlikleri tamamlayan Rizeliler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından açılan kampanya ile tam kapanmanın hemen ardından bugün itibariyle çay toplamaya başladı. Üreticilerin merakla beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." dedi.

Rizeli Çay Müstahsilleri, erkenden çaylıklarına girerek kaliteli çay üretmek için ilk günden makas salladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Gürcistan'dan her yıl gelen çay tarım işçileri pandemi nedeniyle gelemeyince vatandaşlar kendi arazilerine kendileri girmek zorunda kaldı.

Yaşar Seyis isimli çay üretici kaliteli çay toplamak için erkenden çay bahçesine girdiklerini dile getirerek “Çay güzel geldi. Zaten erken başlarız ki genelde çay kaliteli de olsun diye. Biz erken başlıyoruz ki taze çay olduğu için kaliteli oluyor. Biz yıllardır kendi çayımızı kendimiz topluyoruz. O yüzden çay toplamak bize çok rahat geliyor. Kaliteli çay toplarız, topladığımız çay da çöp olmaz. Çay alım yerine gittiğimizde bizim topladığımız çay kendisini belli eder” dedi.

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