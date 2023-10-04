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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:58
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        Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

        Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.

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