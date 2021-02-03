Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci misiniz, terörist mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongrelerine sesleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongrelerine sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci misiniz, terörist mi?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna doğru büyük kongremize hazır hale geleceğiz. Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kapalı salonlarda sınırlı katılımla yaptığımız kongrelerimizde büyük coşkuya şahit oluyoruz. Kongrelerimizi demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unvanlar elden ele geçer. Millete hizmet davası aynı menzile doğru ilerlemeye devam eder. Davası hak olanın yardımcısı Hak'tır. Yönümüzü 2023'e dönerek gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yollarına bakacağız. Milletin kurduğu, yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yaraşan herkesin desteğini almaktır.

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda haklarımızı ve menfaatlerimizi korumak için mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmemesi, kazanımlardan geriye gidiş olmaması için çalışıyoruz.

Küresel siyasi ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin önümüzdeki dönemde kendisine güçlü bir yer edinmesi için çalışıyoruz. Böyle tarihi bir mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin, STK'ların destek vermesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları her şeyin önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü CHP'dir. CHP 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da yalan söyleyen bir adamcağıza dönmüştür.

"ÖĞRENCİ MİSİNİZ, TERÖRİST Mİ"

Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınızda, terör örgütü temsilcilerini bu ülkenin evlatları olarak tanımlıyor. Milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak ve asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu ülke bir daha Gezi olayını yaşamayacaktır.

Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen devam et, biz teröristlerle birlikte olmadık, olmayacağız. LGBT, yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. CHP'den bizim beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ortak menfaatleri konusunda asgari düzeyde de olsa anlayış birliğidir.

Türkiye AB'den ABD'ye kadar nice gücün haksız ithamlarına maruz kalırken, onların değirmenine su taşımasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken, yürütülen faaliyetleri sabote etmeseler yeter. Türkiye ekonomik krizin etkileriyle boğuşurken ortalığı bulandırmasalar yeter. Kendi partilerinde tecavüz, taciz, arsızlık ortaya çıkmışken önce kendilerini temizleseler yeter. Bu sıkıntılı zihniyeti milletimize havale ediyoruz.

Seçim gününe kadar adım atmadık, gönlünü kazanmamış bir kişi kalmayana kadar çalışacağız. Teşkilatlarımızın tüm mensuplarına önemli görevler düşüyor.

YENİ ANAYASA MESAJI

Önceki gün, hukuk ve ekonomi reformlarımızla ilgili milletimizi bilgilendirirken, yeni sivil bir anayasayı tartışmanın vaktinin geldiğini de söylemiştik. Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve tarihi adımlar üzerinde inşa edilecektir. Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak engin ufuklar da açacaktır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı olumlu açıklamaları memnuniyetle karşıladık. Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz.

İktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü hatırdan çıkarmamalıyız. Ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Bundan sonra Türkiye'nin partisi gibi davranan yerli ve milli olmayı başaran bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğu bilincinde bir parti olarak, böyle bir gelişmeden mutluluk duyarız. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kazanımların çarpan etkisi görmesini de ancak bu şekilde sağlayabiliriz.

AK Parti olarak bu doğrultuda bize 1 adım gelene 5 adım, büyük ve güçlü Türkiye için ne gerekiyorsa yapmakta tereddüt etmeyiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Kanalizasyon çalışmasında feci kaza! - Haberler
GÜNDEMKanalizasyon çalışmasında feci kaza!
İşte sel faciasındaki olağan şüpheliler - Haberler
GÜNDEMİşte sel faciasındaki olağan şüpheliler
RUS RULETİ! Son dakika... Öldüren oyun tetiğe bastı! Sonrası dehşet!
GÜNDEMÖldüren oyun Rus ruleti!
Son dakika haberi Adalet Bakanı'ndan yeni Anayasa mesajı
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan yeni Anayasa mesajı
2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen atamaları MEB başvuru tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: Estetik sonrasındaki ölümde kahreden kayıt! - Haberler
GÜNDEMEstetik sonrasındaki ölümde kahreden kayıt!
SON DAKİKA: Otomobil arızalandı, sonrası facia!
GÜNDEMOtomobil arızalandı, sonrası facia!
Son dakika: İrfan Fidan 9 Şubat'ta yemin edecek - Haber
GÜNDEMİrfan Fidan 9 Şubat'ta yemin edecek
Son dakika: Tartıştığı kocası tarafından bıçaklandı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı kocası tarafından bıçaklandı!
Kandil günleri ne zaman 2021 - İşte Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 yılı Kandil günleri