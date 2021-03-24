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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde konuşuyor

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde konuşuyor
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Evet, bugün burada sizler; 81 vilayetiyle, 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi, yüzlerce milyon kardeşimizle tüm coğrafyamızı, milyarlarca dostumuzla tüm dünyayı temsil ediyorsunuz. Sizlerin şahsında kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında, bu halkın refahı, bu ülkenin kalkınması, bu devletin büyümesi için gecesini gündüzüne katan herkesi selamlıyorum. Sizlerin şahsında, kendisi ve ülkesi için çalışan, üreten, vatan toprağının her karışını alın teriyle sulayan işçimizi, çiftçimizi, esnafımızı, girişimcimizi, her meslekten kardeşimizi selamlıyorum. Sizlerin şahsında, hangi inançtan, hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, bu ülkenin 84 milyon insanının hepsini selamlıyorum. Sizlerin şahsında, Anadolu’yu vatan yapmak için yola çıktığımız günden beri istiklalimiz ve istikbalimiz için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, bugün de yurt içinde ve yurt dışında aynı mücadeleyi sürdüren tüm kahramanlarımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında, gözü ve kalbi Türkiye’nin üzerinde olan, bugün bu salonu en az sizler kadar heyecanla takip eden tüm kardeşlerimizi, dostlarımızı, tüm mazlumları selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepsinin üzerine olsun…

"BİZ FANİLERİN ELBETTE EKSİĞİ VE HATASI OLMUŞTUR"

Her işimize olduğu gibi, insanlığa, ümmete, milletimize, ülkemize hizmet mücadelemizin yeni bir safhasının ilk adımı olarak gördüğümüz bu kongremize de Rabbimize niyazla başlıyoruz.

Biz, bugüne kadar hangi mücadeleyi yürütmüşsek, hangi başarıları kazanmışsak, hepsini de işte bu iman, işte bu inanç, işte bu azim sayesinde gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı hissiyatla, Sırat-ı Müstakim üzere yürümeye, ter dökmeye, gerektiğinde canımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Eksikten ve yanlıştan münezzeh olan sadece Rabbimizdir. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah’ın yazgısı ve milletimizin takdiridir.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İşte bu anlayışla, “niyet hayr, akıbet hayr” diyerek, sizlerle birlikte bir kez daha yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bu vesileyle, Milliyetçi Hareket Partisine ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı çatısı altında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakını, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte seçimlerde ve Meclis’te devam ettirerek, mücadelemizin saflarını tahkim ettik ve genişlettik. Hangi partiden olursa olsun, Cumhur İttifakına destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah bu ittifakla kavuşturacağız.

"DEMOKRASİ ŞÖLENLERİ"

AK Parti Büyük Kongreleri, kadrolarımızı yenilediğimiz, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin muhasebesini yaptığımız, vizyonumuzu güncellediğimiz demokrasi şölenleridir.

Ekim 2003’teki ilk olağan kongremizde, “Her Şey Türkiye İçin, Bu Işık Hiç Sönmeyecek” diyerek yola çıkmıştık. Kasım 2006’daki ikinci olağan kongremizde, “Türkiye’nin Partisi, Türkiye’nin Lideri” diyerek milletimizle kucaklaşmıştık. Ekim 2009’daki üçüncü olağan kongremizde, “Biz Birlikte Türkiye’yiz” diyerek ülkemizi kucaklamıştık. Eylül 2012’deki dördüncü olağan kongremizi, “Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023” diyerek taçlandırmıştık. Eylül 2015’deki beşinci olağan kongremizde “2023 Kararlığımızı” tekrar vurgulamıştık. Ağustos 2018’deki altıncı olağan kongremizi, “Millet Bir, Hedef Bir” diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün de “İnandığın Yolda Yürü” diyerek hazırlandığımız yedinci olağan kongremizi, “Türkiye İçin Güven Ve İstikrar” azmiyle topluyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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