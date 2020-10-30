Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti.Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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