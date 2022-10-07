Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenecek olan cemevi temel atma törenine katılacak. Burada konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi vatandaşların talepleriyle ilgili hayata geçirilecek düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi açıklaması saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevilerle ilgili ne söyleyecek? İşte merak edilen detaylar...