Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya’ya ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya’yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya’ya ziyarette bulunacak
İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya’yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola’yı ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir. Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nun 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkiler, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacaktır. Togo’ya yapılacak ziyaret de keza Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arz etmektedir. Lome’de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacaktır” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika Turu’nun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Nijerya’yı ziyaret edeceklerdir. Abuja’da yapılacak resmi temaslarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ziyaretler, Liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunmalarına da imkân tanıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Angola’yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi’ne de hitapta bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola ve Nijerya’da ziyaretler marjında düzenlenecek İş Forumlarını teşrifle iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Salavat nedir, nasıl getirilir? Salavatın anlamı nedir? En yaygın salavat...
GÜNDEM Salavat getirmenin anlamı nedir?
Mevlid Kandili mesajları 2021! Dualı, yazılı ve şiirli Mevlid Kandili mesajları nedir? En anlamlı kandil mesajları
GÜNDEM En anlamlı Mevlid Kandili mesajları!
Apartmanın ikinci katından düşen yaşlı kadın öldü
GÜNDEM Yaşlı kadın apartmandan düşerek can verdi
Hem dolandırıldı hem de dolandırıcıların kaçmasına yardım etti
GÜNDEM 50 milyon liralık vurgun
Yarın kandil mi? Mevlid kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? 2021 Mevlid kandili tarihi ve fazileti
GÜNDEM Yarın Mevlid Kandili mi?
Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'a ziyaret
GÜNDEM İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da sergi ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin
GÜNDEM "Bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu kesin"
2021 Kandil günleri ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi ve 2021 kandil tarihleri
GÜNDEM 2021 Kandil günleri ne zaman?
Fatih'te hanutçular ile sahte parfüm satanlara yönelik denetim
GÜNDEM Sahte parfümcüler gazetecilere saldırdı
PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM Terör örgütünde çözülme tam gaz sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.