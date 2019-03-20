Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılışında önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

"Hizmet yolculuğumuzu büyük bir projenin açılışıyla gerçekleştiriyoruz. 1 milyon 300 bin kilometrekareye varan büyüklüğüyle Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyemiz yıllık 50 milyon lira gelir elde edecektir. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır.

İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapan sultan bir şehri imar etmekten, bir halkın kalbini kazanmaktan büyük bir hüner yoktur diyor. Vatandaş 'Allah razı olsun' dedikten sonra akan sular durur. Tüm belediye başkanlarıma söylüyorum; halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Biz gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik.