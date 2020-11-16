Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde, Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan ile İsmail Kahraman, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.