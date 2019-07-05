Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aracın içinde bomba olduğu belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçeside meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımızın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Bunun gerisinde olduğu konusunda çalışma yapılıyor. Neticesi ortaya çıkacaktır. Terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi