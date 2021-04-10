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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ata sporlarımızın yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz gençlerinin ata sporlarımıza yönelik ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ata sporlarımızın yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız

Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Radisson Blu Otel'de çevrim içi toplanan foruma bir video mesaj gönderdi.

Mesajına "Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun kıymetli yöneticileri, değerli sporcularımız, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun başarılı geçmesini temenni etti.

Dünyanın farklı köşelerinden foruma çevrim içi olarak iştirak eden, katkı sunan, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, "İnsanlığın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde böyle bir forumun tertip edilmesini son derece isabetli buluyorum. Salgınla beraber sadece sağlığın ve sağlıklı hayatın değil aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın, geleneksel değerlerin önemini de gördük. Bu süreçte dil, din, ırk, bölge fark etmeksizin büyük insanlık ailesi olarak hepimizin kederi ve kaderinin ortak olduğunu bir kez daha anladık. Salgın ülkeler arasındaki adaletsizliklerin yanı sıra tek tipçi, dayatmacı, popüler kültürün de açmazlarını ortaya koymuştur. Bireyselliği yücelten, maneviyatı yok sayan, geleneksel değerleri hor hakir gören hakim zihniyet, salgının yol açtığı sorunları derinleştirmiştir." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sonrasında yeniden şekillenecek dünyada geleneksel spor dallarıyla, bu sporların temsil ettiği kültür ve değerlerin daha fazla öne çıkacağına inandığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir yıl içinde ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarımıza yönelik ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız. 60'tan fazla ülkenin iştirakiyle gerçekleşen bu önemli forum kapsamında yapılacak tartışmalar inşallah bu mücadelemizde bizlere destek olacak, yol gösterecektir. Bu düşüncelerle nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, 4. Etnospor Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor, Rabbimden her birinize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. kalın sağlıcakla."

Foruma Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Gambiya, Katar, Mali, Sırbistan ve Somali'nin spor bakanları, 60'ın üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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