Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon açarak doğum gününü kutladığı Aliyev'e başarı ve sağlık diledi.

Aliyev de gösterdiği ilgi ve doğum günü tebriği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Gelişen 8 Ülke Teşkilatına (D-8) üye olması nedeniyle kutlarken Aliyev de bu konuda Türkiye'nin desteği için teşekkürlerini belirtti.

Suriye'de (Beşar) Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle not edilirken Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması için ortak çaba gösterilmesi üzerinde mutabakata varıldı. Liderler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirerek işbirliği ve gelecekteki temasları hakkında görüş alışverişinde bulundu.