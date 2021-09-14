Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile görüştü. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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