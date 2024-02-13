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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Nahyan ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

        Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #BAE

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