Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti. Erdoğan, Al Nahyan’ın Ramazan-ı Şerif’ini de kutladı.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.