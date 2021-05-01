Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat vermeyeceğiz! 0:00 / 0:00

Tuzla'da işçilerle birlikte iftar yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Paris'in ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bugün Paris'te her yakıldı yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama artık fırsat yok, fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü bu hale dönüştürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimizin Emek Bayramı kutlu olsun. Nice bugünlere Allah bizi kavuştursun" ifadelerini kullandı.