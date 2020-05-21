Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - İSTANBUL

İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete açılacak.Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.
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