Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (2)

AA

Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının insanlık olarak son bir asırda karşılaşılan en büyük sağlık sorunu olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği şu anda buldukları aşı ve ürettikleri ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsam içerisinde ifade etmeleri, gerçekten bizim Sayın Abe'ye ancak bir şükran borcumuzun olduğunun ifadesidir. Kendisine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi zorluklar, sıkıntılar çektiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü bu noktada ürünlerimizi gönderdik ve hala da göndermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bu bizim insani, vicdanı bir görevimizdir. Bunu yapmakla da iftihar ediyoruz. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Gerek vaka, gerek vefat sayısı, gerekse sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından son derece iyi bir konumdayız. Nitekim dün itibarıyla günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var. Normalleşmeyle ilgili adımları atarken, tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz. İlaç, maske, koruyucu malzemeler ve tıbbi teçhizat noktasında hamdolsun şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor."

- "82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik"

Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, sağlık malzemesi sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere yardım göndermeye devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Az önce ifade ettiğim gibi şu anda, kesin rakamı söylüyorum, 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bu mücadelede büyük katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim erguvan gibidir sakura. 15-20 gün kadar bu çiçekler kalır ama yeşilini muhafaza eder. Çam çok sağlıklıdır, kalıcıdır. Onun için mevsim koşulu diye bir şey yok. Dört mevsim diridir. Ağırlıklı olarak Rönesans firmasına bir ricada bulundum. Dedim ki 'Ne kadar ladin bulursan bu ladinleri buraya getir. Diğerlerinden de alalım, burası adeta çam ormanı haline dönüşsün. İnşallah kendileri de şu anda Türkiye'nin neresinde ladin varsa topluyorlar."

Erdoğan, törene video konferans yöntemiyle iştirak eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye teşekkür ederek, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Japon vatandaşlar için taziyelerini sundu.

Hastanede görev yapacak tüm sağlık personeline başarılar dileyen Erdoğan, 24 Mayıs Pazar günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice bayramları dünyada hep birlikte kutlayalım." diyerek, sözlerini tamamladı.

- "Vatandaşımız buraya metroyla gelebilme imkanına sahip olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından hastanedeki 3 birime bağlandı.

Anjiyo Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez ve Doç. Dr. Fatih Uzun'dan bilgi alan Erdoğan, Kılıçkesmez'in soyadına dikkati çekerek, "Kılıç kesmez ama doktorlar için neşter keser." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Tevfik Fikret Çermik ve Doç. Dr. Didem Karaçetin'den, ameliyathaneden Prof. Dr. Ali Can Hatemi'den ve Doç. Dr. Ömür Günaldı'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatemi'nin heyecanını saygıyla karşıladığını ifade ederek, "Bu heyecanınızı bir cumhurbaşkanı olarak saygıyla karşılıyorum. Rabbim başarılarınıza, başarılar katarak devamını sağlasın. Çok hassas bir birim, özellikle çocuk kalp cerrahisi... Hele hele bu hastanemizde, bunun ileri düzeyde açılmış olması, bizleri çok daha rahatlatacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu açıklamaları duyunca bizim de geleceğe yönelik öz güvenimiz milletçe çok daha arttı. İnanıyorum ki ekranları başında bizleri izleyenlerin de öz güvenleri geleceğe yönelik arttı. 'Hamdolsun ülkemizde demek ki bu imkanlar da var.' denilebilecek. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdele kesimi öncesi yaptığı konuşmada, sağlık bakanlarına, yüklenici Türk ve Japon firmalara teşekkür ederken, şunları söyledi:

"Buradaki altyapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte, ne yazık ki yeni belediye başkanının 'Bizim imkanlarımız yok, biz bunu yapamayız.' diye çekildiği bu yol, metro konusunda da bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik. Sağolsun Ulaştırma Bakanımız, büyük bir gayretle şu anda yoldu, viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi de inşallah metro kısmının bu hafta devrini alıp süratle metroyu da inşallah 1 yıl, bilemediniz 1,5 yıl içerisinde bitirmek suretiyle artık bütün vatandaşımız buraya metroyla gelebilme imkanına sahip olacak. Bulunduğumuz noktaya metrodan çıkabilecekler. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak. Başta tüm doktor, hemşire kardeşlerime, sağlık memurlarımıza bu muhteşem eserde şanlarına yakışır şekilde verecekleri hizmet sebebiyle şimdiden şahsım, milletim, tüm kabinem, hükümetimiz adına başarılar diliyorum."

Erdoğan, açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yüklenici firma temsilcileriyle kesti.

(Bitti)

,Andaç Hongur