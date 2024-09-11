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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti - Beşiktaş Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:45
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        Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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        Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

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