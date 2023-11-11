Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Selman ve Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Selman ve Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Selman ve Sisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

FOTO: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Selman görüşmesinde Gazze'ye yönelik saldırılar ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Erdoğan, Widodo ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin ve sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

WIDODO İLE GAZZE'DE ÇÖZÜMÜ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Erdoğan, Widodo ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin ve sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

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Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir