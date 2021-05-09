Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN KADİR GECESİ PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu müstesna gecede aziz milletimiz ve bütün insanlık için sağlık ve afiyet diliyorum; Cenab-ı Hak mazlumlara yardım, güç ve kudret; zalimlere kahr ve zillet nasip etsin."