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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin yıldan daha hayırlı Kadir gecemizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin yıldan daha hayırlı Kadir gecemizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN KADİR GECESİ PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu müstesna gecede aziz milletimiz ve bütün insanlık için sağlık ve afiyet diliyorum; Cenab-ı Hak mazlumlara yardım, güç ve kudret; zalimlere kahr ve zillet nasip etsin."

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