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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak

        Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmacı sırasında 3. sırada.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak
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        Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açıldı.

        79. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

        Bugün 3. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

        76 Devlet Başkanı katılıyor

        BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

        Öte yandan katılımcılardan sadece 19'unun kadın olması dikkati çekti.

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