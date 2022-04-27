Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

BM Genel Sekreteri Guterres, 25 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ardından Moskova'ya gitmişti.

YARIN KİEV'E GİDECEK

Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'i ziyaret edecek.

Polonya üzerinden Kiev'e geçecek olan Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

BM ayrıca Guterres'in Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.