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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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