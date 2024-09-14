Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic’le bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi derinleştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerinde de durduk. İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

‘BOSNA HERSEK’TE YAŞANABİLECEK MENFİ BİR GELİŞMENİN TÜM BALKANLARIN İSTİKRARINA TEHDİT OLUŞTURACAĞI GERÇEĞİNİ UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin artacağına dikkat çekerek, "Özel bir niteliğe sahip Türkiye- Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze’de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk.

Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana, Türkiye olarak Bosna Hersek’in her daim yanımda olduk olmaya da devam edeceğiz. Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimiz ve ‘You For Altea’ harekatındaki mevcudiyetimizle hem Bosna Hersek’in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz. Bosna Hersek’te tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının hakim kılınmasının önemi ve değeri açıktır. Geçmiş tecrübeler ışığında, Bosna Hersek’te yaşanabilecek menfi bir gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor.

Dost ve kardeş Bosna Hersek’e yaklaşımımızın temelinde tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra bu anlayış yatmaktadır. Bu çerçevede Bosna Hersek’te 6 Ekim’de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi derinleştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerinde de durduk. İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.