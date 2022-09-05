Balkan turu yarın başlıyor

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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül'de Bosna- Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna- Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Yapılacak görüşmelerde anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, başta ortak alt yapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Her üç ülkede de iş forumları düzenleneceği bildirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacağı bildirildi.

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