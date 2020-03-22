Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından vatandaşlara çağrı yaptı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020

VATANDAŞLARA SESLENDİ: BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Aziz vatandaşlarım.

Milletimizin ve İslâm Alemi'nin mübarek Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Miraç Gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır, aziz milletim müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum. Sizlerden ricamız, hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz ve Bilim Kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler ve dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyle ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş grubunda olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan bu uyarılar doğrudur, yerindedir. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında, gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz, imkanlarımız elimizde mevcuttur, gerek sağlıkta gerekse diğer noktada. Ve bu inanç ve kararlılıkla da ben sizlere sağolun diyorum, varolun diyorum, Allah'a emanet olun diyorum.