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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci ve İBB'ye yönelik soruşturmalar değerlendirildi. Erdoğan, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:26
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        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı bakan ve vekillerle buluştu. Toplantı AK Parti genel merkezinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulunup, hassasiyet vurgusu yaptı.

        “BİZİ KOLAY BİR SÜREÇ BEKLEMİYOR”

        Erdoğan, milletvekillerine, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek" dedi. Erdoğan, sürecin iyi yönetilmesi konusunda uyarıda bulunup, "Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum" mesajı verdi.

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        "BİZE DÜŞEN, YARGININ GÖREVİNİ YAPMASINI SAĞLAMAK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması konusuna da değindi. Erdoğan, "Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak" diye konuştu.

        EKONOMİDEKİ SON DURUM MASAYA YATIRILDI

        Toplantıda ekonomide son durum da konuşuldu. Turizmde fiyat uygulamaları gündeme geldi. Fahiş fiyat uygulayanların turizmi olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Fiyatların tutarlı bir çizgiye çekilmesi için yol haritası belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

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