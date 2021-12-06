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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürdürülebilir büyümeyi ihracatla ve üretimle başaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Zirvesi’nin onursal açılış konuşmasını gönderdiği yazılı mesaj ile gerçekleştirdi. Erdoğan, “İstihdam, üretim ve ihracat temelli yeni bir ekonomi modeliyle kalkınmayı, refahı, gelir adaletini ve sürdürülebilir büyümeyi daha iyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Küresel ölçekte önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirvenin bizlere yeni ufuklar açacağını düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme mesajı
İHA

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, İstanbul’da kapılarını açtı. Uluslararası İş Birliği Platformu’nun düzenlediği etkinliğin bu yılki teması ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak.’ 49 ülkeden Bakan, Prens, Prenses, bürokrat ve iş insanlarının katıldığı etkinliğin onursal açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği yazılı mesaj ile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin onursal açılış konuşması için gönderdiği yazılı metinde şu ifadeleri kullandı:

“12’nci Boğaziçi Zirvesi’nin bizlere yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Kıymetli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm uzmanlara, siyasetçilere, akademisyenlere ve iş dünyasının temsilcilerine tekrar teşekkür ediyorum. Son iki yıldır bütün insanlıkla beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını küresel sistemdeki adaletsizlikleri bir kez daha göstermiştir. Tarihin en büyük sağlık krizlerinden birisi olan salgın sürecinde, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere uluslararası toplum iyi bir sınav verememiştir. Salgın özellikle küresel sistemin çeperindeki ülkelerde çok ciddi insani krizlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Türkiye olarak, bu anlayışla uzun bir süredir “dünya beşten büyüktür” diyerek küresel sistemdeki adalet ve reform talebine dikkat çekiyoruz. Sadece eleştirmekle kalmıyor, “daha adil bir dünya mümkün” inancıyla sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz.

Son dönemde ekonomide verdiğimiz mücadeleyi de bunun tamamlayıcı bir parçası olarak görüyoruz. Faize dayalı anlayış yerine yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli yeni bir ekonomi modeliyle kalkınmayı, refahı, gelir adaletini ve sürdürülebilir büyümeyi daha iyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Gerek son 19 yılda altyapıya yaptığımız büyük yatırımlar, gerekse salgın sürecinin ülkemizin önünde açtığı fırsatlar, bu hedeflere ulaşma konusunda hiç olmadığı kadar bizi cesaretlendirmektedir. Küresel ölçekte önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum”.

"HEDEF DİREKT YATIRIMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK"

Uluslararası İş Birliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil ile zirvenin açılış konuşmasında Türkiye’ye gelen yabancı yatırımların sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Özgencil, “Bundan 11 yıl önce, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını dünyaya dolaylı yoldan değil, küresel çapta alanının en önde gelen isimlerine direkt olarak aktarabilmek adına bu yolculuğa çıktık. Geride kalan 11 yıla baktığımızda, koyduğumuz hedefe ulaşabildiğimizi, daha da önemlisi bu hedefi her daim sürdürülebilir kıldığımızı görüyorum. Bu durum bizleri onurlandırıyor. Uluslararası İş Birliği Platformu olarak Türkiye markasına bir nebze olsun katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize.
Bu yıl ana temamız ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak.’ Bu başlığı biraz daha açmak gerekir ise; enerjide, uluslararası ticarette, sağlıkta, teknolojide, sanatta ve insan olgusunun varlığını sürdürdüğü her alanda. Gelecek nesiller için kolektif aklın ön planda olduğu bir anlayış eşliğinde her bir dünya vatandaşının üzerine büyük görevler düşüyor. Koronavirüs salgını yaşam biçiminizi bir hayli değiştirdi. Küresel ticarette kurallar yeniden yazılıyor. Sağlık endüstrisi insanlığın hayatta kalması için hemen her gün yeni araştırmalar yapıyor. Devletler vatandaşlarının refah seviyesini korumak ya da artırmak için kaynak arayışında. Özetle karar vericiler daha iyi bir dünya için çözüm arayışında” dedi.

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