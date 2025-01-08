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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami temizleyen aileyi kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami temizleyen aileyi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:47
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        Cami temizleyen aileyi kabul etti
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        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.

        Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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