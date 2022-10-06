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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı'nda "Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevi açacak
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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ziyaretle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi Başkanı Beyzade Özkahraman​​​​​​​, dergahın bir vakıf kuruluşu olduğunu ve 700 yıllık bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

Yarını önemli bir gün olarak kabul ettiklerini vurgulayan Özkahraman, şöyle konuştu:

"Bildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet'in yüzyılında ilk kez bir Cumhurbaşkanı dergahımızı ziyarete geliyor. Bunu bizim için çok önemli bir gün olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bu ziyarette kendisinden tabii ki beklentilerimiz var. İçeriğini bilmiyorum ama devrim niteliğinde Alevi-Bektaşi toplumuna birtakım sözler, vaatler vereceğini duyuyorum ve bu da bizi sevindiriyor. Çünkü 100 yıldır çözümlenememiş sorunları var bu toplumun. Bu vesileyle çözümlenirse ve biz de bu işe ev sahipliği yaparsak çok mutlu addederim kendimi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın öğleden sonra dergahta olacağını, burada bir açılış töreni yapılacağını dile getiren Özkahraman, İstanbul Valiliği tarafından Şahkulu Sultan Dergahı'nda, altında konferans salonu, üstünde yemekhane, mutfak gibi bölümlerin olduğu çok modern bir bina yapıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür eden Özkahraman, yarın hem bu binanın hem İstanbul'da tadilatı yapılan birkaç cemevinin açılışının hem de Türkiye genelinde birkaç cemevinin temel atma töreninin yapılacağını vurguladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lokma ikram edeceklerini, daha sonra Şahkulu Türbesi'ni ziyaret edeceklerini anlatan Özkahraman, dergahın avcı kulübesinde de çay içeceklerini kaydetti.

Özkahraman, şunları söyledi:

"Bizim amacımız, bu ülkede yaşayan 86 milyon kardeşimizin birlik ve beraberliğidir. Yani Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Laz-Çerkez ayrımları bizce yoktur. Çünkü Hacı Bektaş'ın bir felsefesi der ki: '72 milleti bir gözle görüyoruz.' Biz herkesi bir gözle görüyoruz ama çözülememiş sorunlarımızın da artık çözümlenmesini istiyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bunun müjdesini vermesini bekliyoruz."

''TOPLUMUN YÜZDE 80-90'INI MEMNUN EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Bir dönem Alevi Dernekleri Federasyonu sözcülüğü de yapan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tarhan da AK Parti'nin Türkiye'de her kesimin sorunlarına eğilen bir parti olduğunu belirterek, bu çerçevede Alevi toplumunun talepleriyle ilgili 2005 sonrasında başlayan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

2008-2010 yıllarında Alevi açılımı yapıldığına değinen Tarhan, Alevilerin temel taleplerinin toplumun tüm kesimlerince tartışıldığını, o dönemde Devlet Bakanlığı bünyesinde Faruk Çelik'in refakat ettiği bir sürecin izlendiğini, Alevi toplumunun beklenti ve taleplerinin rapor haline getirildiğini anlattı.

O dönemde Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla çalışılacak sürece kadar gelindiğini aktaran Tarhan, şöyle devam etti:

''AK Parti'nin Alevi toplumuna yönelik ilgisi yeni değil. Alevi toplumunun talepleri en iyi AK Parti tarafından biliniyor. Toplumsal birlik ve bütünlük açısından da devletin sağlıklı olarak geleceğe taşınması anlamında da Alevi toplumunun sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bunu iyi bilen AK Parti'de bugünlerde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde bakanlarımızın çalışması oldu. Hiç kuşkusuz talepleri büyük oranda karşılayacak şekilde açıklamaların olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede yapacağı açıklamaların toplumun yüzde 80-90'ını memnun edeceğine inanıyorum."

Tarhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi toplumunun sorunlarını bildiğini dile getirerek, "Hangi aşamada hangisinin rasyonel şekilde yapılacağını, bir sıralama, bir değerlendirme içinde kendisi takdir edecektir. Bu anlamda net bir ifadede bulunmayayım. Yarın inşallah hep birlikte dinlemiş oluruz." dedi.

AK Parti devinimli bir şekilde çalışmalarına başlayınca ve toplumla ilgisini daha yakın sürdürürken, toplumun her kesiminde olduğu gibi Aleviler arasında da büyük bir memnuniyet yarattığını ifade eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Alevi toplumunun yüzü o zaman AK Parti'ye dönüktü, devam da ediyordu. Çok da umutluydu. Hiç kuşkusuz toplum içindeki FETÖ tarzı yapılanmalar, bürokratik engeller, sosyal sebeplerle süreç biraz durdu. Kalınan yerden bir nevi devam etme pozisyonudur. Bu açıklamalar geldikçe Alevi toplumunun hem devletle hem AK Parti ile ilişkilerinin güçleneceğine ve güvene dönüşeceğine inanıyorum. Özetle Alevilerin güveni tazelenmiş ve güçlenmiş olacak.''


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