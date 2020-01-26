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HaberlerDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir-Türkiye İş Forumu’nda konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu’nda konuşuyor. 

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkartacağız. İstanbul'da Türkiye-Afrika 3. Ekonomi Forumu yapılacak. Çok daha büyük başarıları hep birlikte yakalayacağız. İkili ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık. Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık. Helal gıda konusunu stratejik bir alan olarak görüyoruz. Türkiye olarak ssayunma sanayinde ilerledik.

Ayrıntılar gelecek...

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