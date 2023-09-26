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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i külliyede kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 22:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:36
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Christian Feichtinger
        #Son dakika haberler
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