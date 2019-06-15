Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarına başladı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

İHA'daki habere göre “Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon” temasıyla düzenlenen zirvede askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecek

Erdoğan, Tacikistan’da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na geldi. Erdoğan’ı havalimanında Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal karşıladı.

BAKANLAR DA EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.