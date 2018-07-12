Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin 2'nci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Çipras ile liderler için ayrılan bölümde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.00'de Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'den Belçika Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Françoise Goustin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ile misyon yetkilileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Brüksel'den ayrıldı.