Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazını kılmak için AK Parti Genel Merkezi’nden Başyazıcıoğlu Camisi'ne AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile geldi. Erdoğan, namazın ardından vatandaşları selamlayarak Yıldırım ile aynı araçla AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.

KURMAYLARI EŞLİK ETTİ

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile bazı partililer de eşlik etti.

MKYK ÜYELERİYLE TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesinin ardından bazı önemli isimler de Genel Merkez'e geldi. Önümüzdeki günlerde Amerika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Genel Merkez'e gelen isimlerdendi. Bakan Akar’ın Amerika ziyareti öncesinde Savunma Sanayi Başkanı Demir ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya’dan alınan S-400’lerde gelinen son nokta ve Amerika ile yürütülen Patriot müzakerelerinin son durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca MKYK üyeleri ile Türkiye genelindeki seçim sonuçlarını masaya yatıracak.