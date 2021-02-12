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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Hacı Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, açılışını gerçekleştirdiği Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını yaptığı Hacı Ahmet Erdoğan Camisinde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'ni açtı
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AA

Türkiye Bazı programlara katılmak için Güneysu ilçesindeki ikametinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe belediyesini ziyaret etti. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez kampüsüne gelen Erdoğan, iş insanı Mehmet Erdoğan'ın kampüste babası Ahmet Erdoğan adına yaptırdığı camide cuma namazını kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında ilim talep etmenin, cami yaptırmanın ve yarın başlayacak mübarek üç ayların öneminden hutbede bahsedildi.

Erdoğan, namazın ardından Selçuklu mimarisi tarzında yapılan, dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanılan camiyi, kurdelesini keserek açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'nin gerek üniversitemize gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine bir aydınlık bir ufuk tesis etmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Mübarek üç ayların feyiz ve bereket dolu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışta, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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